It’s Bellator fight week in Hawai’i. A complete list of the fight card for the two event can be found below.

BELLATOR 278: VELASQUEZ VS. CARMOUCHE MAIN CARD:

Friday, April 22 – live on SHOWTIME

10 p.m. ET/7 p.m. PT/4 p.m. HST (local)

Flyweight World Title Bout: C-Juliana Velasquez (22-5) vs. #2-Liz Carmouche (16-7)

Bantamweight World Grand Prix Wild Card Bout: Enrique Barzola (17-5-2) vs. Nikita Mikhailov (9-1)

Bantamweight World Grand Prix Wild Card Bout: #9-Jornel Lugo (8-0) vs. Danny Sabatello (11-1)

Light Heavyweight Bout: Christian Edwards (5-1)vs. Grant Neal (6-1)

160-Pound Contract Weight Bout: Manny Muro (12-7) vs. Nate Andrews (16-4)

BELLATOR 278: VELASQUEZ VS. CARMOUCHE PRELIMINARY CARD:

BELLATOR MMA YouTube channel | SHOWTIME Sports YouTube channel | Pluto TV

9 p.m. ET/6 p.m. PT/3 p.m. HST (local)

Featherweight Bout: Weber Almeida (5-1) vs. Fabricio Franco (8-4, 1 NC)

Bantamweight Bout: Erik Perez (20-8) vs. Cee Jay Hamilton (15-9)

Welterweight Bout: Dante Schiro (8-3)vs. Scotty Hao (5-3)

Welterweight Bout: Makoa Cooper (1-0)vs. Blake Perry (pro debut)

BELLATOR 279: CYBORG VS. BLENCOWE 2 / ARCHULETA VS. STOTS MAIN CARD:

Saturday, April 23 – live on SHOWTIME

10:30 p.m. ET/7:30 p.m. PT/4:30 p.m. HST (local)

Featherweight World Title Bout: C-Cris “Cyborg” (25-2, 1 NC) vs. #1-Arlene Blencowe (15-8)

Interim Bantamweight World Title Bout: #1-Juan Archuleta (25-3) vs. #3-Raufeon Stots (17-1)

Bantamweight World Grand Prix Opening Round Bout: #2-Patchy Mix (15-1) vs. #5-Kyoji Horiguchi (29-4)

Flyweight Bout: #1-Ilima-Lei Macfarlane (11-1) vs. Justine Kish (7-5)

BELLATOR 279: CYBORG VS. BLENCOWE 2 / ARCHULETA VS. STOTS PRELIMINARY CARD:

BELLATOR MMA YouTube channel | SHOWTIME Sports YouTube channel | Pluto TV

8:30 p.m. ET/5:30 p.m. PT/2:30 p.m. HST (local)

Featherweight Bout: #6-Janay Harding (6-5) vs. Dayana Silva (9-7)

Lightweight Bout: Lance Gibson Jr. (5-0) vs. Nainoa Dung (4-2)

Featherweight Bout: #9-Justin Gonzalez (12-1) vs. Kai Kamaka III (9-4-1)

Welterweight Bout: Goiti Yamauchi (26-5) vs. Levan Chokheli (11-1)

Lightweight Bout: #6-Emmanuel Sanchez (20-7) vs. Yancy Medeiros (15-8, 1 NC)

Lightweight Bout: Keoni Diggs (9-1) vs. Bobby King (11-4)

120-Pound Contract Weight Bout: Randi Field (2-1) vs. Maraya Miller (1-1)

Bantamweight Bout: Ryan Dela Cruz (12-8) vs. Jordan Winski (11-3)

Flyweight Bout: Sumiko Inaba (3-0) vs. Whittnay Pyles(3-4)