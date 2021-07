ILH releases 2021 Football schedule which features OIA/ILH interleague slate

According to 24/7 Sports, Punahou’s Tevarua Tafiti is the top ranked Hawai’i recruit in c/o 2021

The 2021 Interscholastic League of Honolulu football schedule was released on Wednesday which featured the OIA’ILH interleague rundown for the upcoming season.

The kickoff to the Oahu interleague schedule will take place on August 6, where the lone Friday game will feature Punahou of the Open division against Kailua of Divsion-I on the Surfriders home field. The following night, two more games will be held with Radford hosting Damien and Iolani playing host to Waipahu.

The first open division games of the season will be held on August 13, headlined by four time defending state champion Saint Louis traveling to Ewa Beach to face Campbell.

All times and sites are subject to change due to availability. Below is the full interleague schedule as of June 28.

FRI 8/6/2021 KAILUA vs PUNAHOU KAILUA 7:00PM SAT 8/7/2021 RADFORD vs DAMIEN RADFORD 6:30PM SAT 8/7/2021 IOLANI vs KAISER IOLANI 3:00 PM FRI 8/13/2021 OPEN FARRINGTON vs KAPOLEI FARRINGTON 7:00 PM FRI 8/13/2021 OPEN MILILANI vs KAHUKU MILILANI 7:00 PM FRI 8/13/2021 OPEN CAMPBELL vs ST LOUIS CAMPBELL 7:00 PM SAT 8/14/2021 OPEN KAMEHAMEHA vs WAIANAE WAIANAE 7:00 PM SAT 8/14/2021 OPEN PUNAHOU vs LEILEHUA LEILEHUA 6:00 PM DIV 1 KAILUA BYE DIV 1 AIEA BYE FRI 8/13/2021 DIV 1 CASTLE vs WAIPAHU CASTLE 8:00 PM FRI 8/13/2021 DIV 1 ROOSEVELT vs IOLANI ROOSEVELT 7:00 PM SAT 8/14/2021 DIV 1 DAMIEN vs MOANALUA MOANALUA 6:00 PM FRI 8/13/2021 DIV 2 KAISER vs KALANI KAISER 7:00 PM SAT 8/14/2021 DIV 2 KALAHEO vs PEARL CITY KAILUA 6:00 PM SAT 8/14/2021 DIV 2 PAC 5 vs WAIALUA WAIALUA 6:00 PM SAT 8/14/2021 DIV 2 RADFORD vs KAIMUKI RADFORD 6:00 PM SAT 8/14/2021 DIV 2 NANAKULI vs MCKINLEY NANAKULI 6:00 PM

FRI 8/20/2021 OPEN FARRINGTON vs LEILEHUA LEILEHUA 7:00 PM SAT 8/21/2021 OPEN WAIANAE vs CAMPBELL WAIANAE 6:00 PM SAT 8/21/2021 OPEN KAHUKU vs PUNAHOU MILILANI 7:00PM SAT 8/21/2021 OPEN KAPOLEI vs KAMEHAMEHA KAPOLEI 7:00 PM DIV 1 ROOSEVELT BYE DIV 1 WAIPAHU BYE FRI 8/20/2021 DIV 1 DAMIEN vs CASTLE CASTLE 7:00 PM FRI 8/20/2021 DIV 1 MOANALUA vs AIEA MOANALUA 7:00 PM FRI 8/20/2021 DIV 1 IOLANI vs KAILUA KAILUA 7:00 PM FRI 8/20/2021 DIV 2 KAISER vs NANAKULI KAISER 7:00 PM SAT 8/21/2021 DIV 2 KAIMUKI vs WAIALUA WAIALUA 6:00 PM SAT 8/21/2021 DIV 2 KALAHEO vs KALANI KAILUA 7:00 PM SAT 8/21/2021 DIV 2 PAC 5 vs MCKINLEY KAILUA 4:00 PM SAT 8/21/2021 DIV 2 PEARL CITY vs RADFORD PEARL CITY 6:00 PM

FRI 8/27/2021 OPEN CAMPBELL vs KAMEHAMEHA CAMPBELL 7:00 PM FRI 8/27/2021 OPEN KAHUKU vs WAIANAE WAIANAE 7:00 PM FRI 8/27/2021 OPEN PUNAHOU vs KAPOLEI KAPOLEI 7:00 PM SAT 8/28/2021 OPEN MILILANI vs FARRINGTON MILILANI 6:00 PM SAT 8/28/2021 OPEN ST LOUIS vs LEILEHUA LEILEHUA 6:00 PM FRI 8/27/2021 DIV 1 KAILUA vs WAIPAHU KAILUA 7:00 PM FRI 8/27/2021 DIV 1 ROOSEVELT vs DAMIEN ROOSEVELT 7:00 PM FRI 8/27/2021 DIV 1 CASTLE vs MOANALUA CASTLE 7:00 PM SAT 8/28/2021 DIV 1 AIEA vs IOLANI IOLANI 3:00 PM FRI 8/27/2021 DIV 2 PEARL CITY vs KALANI PEARL CITY 7:00 PM SAT 8/28/2021 DIV 2 WAIALUA vs RADFORD WAIALUA 6:00 PM SAT 8/28/2021 DIV 2 KAIMUKI vs MCKINLEY FARRINGTON 6:00 PM SAT 8/28/2021 DIV 2 KALAHEO vs NANAKULI KAILUA 6:00 PM SAT 8/28/2021 DIV 2 PAC 5 vs KAISER KAISER 6:00 PM

FRI 9/3/2021 OPEN MILILANI vs CAMPBELL MILILANI 7:00 PM FRI 9/3/2021 OPEN ST LOUIS vs KAPOLEI KAPOLEI 7:00 PM FRI 9/3/2021 OPEN PUNAHOU vs KAMEHAMEHA FARRINGTON 7:00 PM SAT 9/4/2021 OPEN WAIANAE vs LEILEHUA WAIANAE 6:00 PM SAT 9/4/2021 OPEN KAHUKU vs FARRINGTON FARRINGTON 6:00 PM DIV 1 DAMIEN BYE DIV 1 KAILUA BYE FRI 9/3/2021 DIV 1 MOANALUA vs ROOSEVELT MOANALUA 7:00 PM FRI 9/3/2021 DIV 1 IOLANI vs CASTLE CASTLE 7:00 PM FRI 9/3/2021 DIV 1 WAIPAHU vs AIEA WAIPAHU 7:00 PM FRI 9/3/2021 DIV 2 PEARL CITY vs NANAKULI PEARL CITY 7:00 PM FRI 9/3/2021 DIV 2 KAISER vs KAIMUKI KAISER 6:00 PM SAT 9/4/2021 DIV 2 RADFORD vs KALANI RADFORD 6:00 PM SAT 9/4/2021 DIV 2 KALAHEO vs PAC 5 KAILUA 6:00 PM SAT 9/4/2021 DIV 2 WAIALUA vs MCKINLEY WAIALUA 6:00 PM

FRI 9/10/2021 OPEN FARRINGTON vs PUNAHOU FARRINGTON 7:00 PM FRI 9/10/2021 OPEN KAPOLEI vs KAHUKU KAPOLEI 7:00 PM SAT 9/11/2021 OPEN CAMPBELL vs LEILEHUA CAMPBELL 6:00 PM SAT 9/11/2021 OPEN WAIANAE vs ST LOUIS WAIANAE 7:00 PM SAT 9/11/2021 OPEN KAMEHAMEHA vs MILILANI MILILANI 7:00 PM DIV 1 CASTLE BYE DIV 1 MOANALUA BYE FRI 9/10/2021 DIV 1 ROOSEVELT vs AIEA ROOSEVELT 7:00 PM FRI 9/10/2021 DIV 1 DAMIEN vs KAILUA KAILUA 7:00 PM FRI 9/10/2021 DIV 1 IOLANI vs WAIPAHU WAIPAHU 7:00 PM FRI 9/10/2021 DIV 2 WAIALUA vs KAISER WAIALUA 6:00 PM SAT 9/11/2021 DIV 2 MCKINLEY vs RADFORD RADFORD 6:00 PM SAT 9/11/2021 DIV 2 KALANI vs NANAKULI KAISER 7:00 PM SAT 9/11/2021 DIV 2 PEARL CITY vs PAC 5 PEARL CITY 6:00 PM SAT 9/11/2021 DIV 2 KAIMUKIvs KALAHEO FARRINGTON 6:00 PM

FRI 9/17/2021 OPEN KAHUKU vs LEILEHUA LEILEHUA 7:00 PM FRI 9/17/2021 OPEN MILILANI vs WAIANAE MILILANI 7:00 PM FRI 9/17/2021 OPEN CAMPBELL vs KAPOLEI CAMPBELL 7:00 PM SAT 9/18/2021 OPEN PUNAHOU vs ST LOUIS PUNAHOU 3:00 PM SAT 9/18/2021 OPEN KAMEHAMEHA vs FARRINGTON FARRINGTON 6:00 PM DIV 1 IOLANI BYE DIV 1 DAMIEN BYE FRI 9/17/2021 DIV 1 WAIPAHU vs MOANALUA WAIPAHU 7:00 PM FRI 9/17/2021 DIV 1 KAILUA vs ROOSEVELT KAILUA 7:00 PM SAT 9/18/2021 DIV 1 AIEA vs CASTLE TBA/ AIEA HC 6:00 PM FRI 9/17/2021 DIV 2 NANAKULI vs RADFORD NANAKULI 7:00 PM FRI 9/17/2021 DIV 2 PEARL CITY vs KAIMUKI PEARL CITY 7:00 PM FRI 9/17/2021 DIV 2 KALANI vs PAC 5 KAISER 7:00 PM SAT 9/18/2021 DIV 2 WAIALUA vs KALAHEO WAIALUA 6:00 PM SAT 9/18/2021 DIV 2 MCKINLEY vs KAISER ROOSEVELT 6:00 PM

FRI 9/24/2021 OPEN KAPOLEI vs WAIANAE KAPOLEI 8:00 PM FRI 9/24/2021 OPEN CAMPBELL vs PUNAHOU CAMPBELL 8:00 PM FRI 9/24/2021 OPEN FARRINGTON vs ST LOUIS FARRINGTON 8:00 PM SAT 9/25/2021 OPEN KAMEHAMEHA vs KAHUKU FARRINGTON 7:00 PM SAT 9/25/2021 OPEN MILILANI vs LEILEHUA MILILANI 7:00 PM DIV 1 MOANALUA BYE DIV 1 CASTLE BYE FRI 9/24/2021 DIV 1 IOLANI vs DAMIEN IOLANI 3:15 PM FRI 9/24/2021 DIV 1 WAIPAHU vs ROOSEVELT WAIPAHU 7:00 PM SAT 9/25/2021 DIV 1 KAILUA vs AIEA KAILUA 6:00 PM FRI 9/24/2021 DIV 2 KAISER vs RADFORD KAISER 7:00 PM FRI 9/24/2021 DIV 2 WAIALUA vs PEARL CITY WAIALUA 7:00 PM SAT 9/25/2021 DIV 2 MCKINLEY vs KALAHEO ROOSEVELT 6:00 PM SAT 9/25/2021 DIV 2 KALANI vs KAIMUKI KAISER 6:00 PM SAT 9/25/2021 DIV 2 NANAKULI vs PAC 5 NANAKULI 6:00 PM

FRI 10/1/2021 OPEN ST LOUIS vs KAMEHAMEHA FARRINGTON 8:00 PM FRI 10/1/2021 OPEN KAHUKU vs CAMPBELL CAMPBELL 8:00 PM FRI 10/1/2021 OPEN PUNAHOU vs MILILANI MILILANI 7:00 PM SAT 10/2/2021 OPEN KAPOLEI vs LEILEHUA KAPOLEI 7:00 PM SAT 10/2/2021 OPEN WAIANAE vs FARRINGTON WAIANAE 7:00 PM DIV 1 AIEA BYE DIV 1 ROOSEVELT BYE FRI 10/1/2021 DIV 1 CASTLE vs KAILUA CASTLE 7:00 PM FRI 10/1/2021 DIV 1 DAMIEN vs WAIPAHU WAIPAHU 7:00 PM FRI 10/1/2021 DIV 1 MOANALUA vs IOLANI MOANALUA 7:00 PM FRI 10/1/2021 DIV 2 MCKINLEY vs PEARL CITY ROOSEVELT 7:00 PM FRI 10/1/2021 DIV 2 KAISER vs KALAHEO KAISER 7:00 PM SAT 10/2/2021 DIV 2 KAIMUKI vs NANAKULI FARRINGTON 6:00 PM SAT 10/2/2021 DIV 2 PAC 5 vs RADFORD RADFORD 6:00 PM SAT 10/2/2021 DIV 2 KALANI vs WAIALUA KAISER 6:00 PM

FRI 10/8/2021 OPEN ST LOUIS vs KAHUKU MILILANI 8:00 PM FRI 10/8/2021 OPEN FARRINGTON vs CAMPBELL FARRINGTON 8:00 PM SAT 10/9/2021 OPEN KAPOLEI vs MILILANI KAPOLEI 7:00 PM SAT 10/9/2021 OPEN WAIANAE vs PUNAHOU WAIANAE 6:00 PM SAT 10/9/2021 OPEN KAMEHAMEHA vs LEILEHUA LEILEHUA 7:00 PM DIV 1 WAIPAHU BYE DIV 1 IOLANI BYE FRI 10/8/2021 DIV 1 KAILUA vs MOANALUA KAILUA 7:00 PM FRI 10/8/2021 DIV 1 AIEA vs DAMIEN RADFORD 7:00 PM FRI 10/8/2021 DIV 1 CASTLE vs ROOSEVELT CASTLE 7:00 PM FRI 10/8/2021 DIV 2 KAISER vs PEARL CITY KAISER 7:00 PM FRI 10/8/2021 DIV 2 NANAKULI vs WAIALUA NANAKULI 7:00 PM SAT 10/9/2021 DIV 2 RADFORD vs NANAKULI RADFORD 6:00 PM SAT 10/9/2021 DIV 2 PAC 5 vs KAIMUKI FARRINGTON 6:00 PM SAT 10/9/2021 DIV 2 MCKINLEY vs KALANI ROOSEVELT 6:00 PM

FRI 10/15/2021 OPEN ST LOUIS vs MILILANI MILILANI 8:00 PM

