University of Hawaii Hilo softball infielder Trinity Favela was selected as Pacific West Conference Defensive Player of the Year.

The senior from Ewa Beach ended her collegiate career by going 33 consecutive games without making an error.

The Campbell graduate who also played at the University of Hawaii and Saint Martin’s, hit .282 on the season and had a .975 fielding percentage.

The Vulcans went 16-25 in 2023 but ended their season with three straight victories.

2023 ALL-PACWEST SOFTBALL AWARDS Player of the Year Colby McClinton Biola Pitcher of the Year Katlin Entrup Concordia Defensive Player of the Year Trinity Favela Hawai`i Hilo Newcomer of the Year Daniela Alvarez Concordia Freshman of the Year Colby McClinton Biola Coach of the Year Crystal Rosenthal Concordia

2023 ALL-PACWEST SOFTBALL TEAM Name School Pos. Class B/T Hometown/Previous School FIRST TEAM Keaolani Takemura Chaminade C Jr. R/R Pearl City, Oahu/Mid-Pacific Int. Sydney Sprinkle*** Concordia 1B Gr. R/R Palm Desert, Calif./Palm Desert HS Rilee Ruvalcaba Biola 2B Jr. R/R Whittier, Calif./La Habra HS Jocelyn Pino Concordia 3B Sr. R/R San Jose, Calif./Cupertino HS Colby McClinton Biola SS Fr. R/R Kaenohe, Oahu/Kamehameha-Kapalama Megan Massa*** Concordia OF Gr. L/R Fairfield, Calif./Rodriguez HS Raylene Roybal Biola OF Jr. R/R Pico Rivera, Calif./Calvary Chapel Noel Saunders** Hawai`i Pacific OF Sr. L/R Pearl City, Oahu/Pearl City HS Katie Korstrom* Azusa Pacific P Jr. R/R Abbotsford, BC/Yale Secondary Katlin Entrup* Concordia P Jr. R/R Claremont, Calif./Univ. San Diego Caitlin DeCanio* Azusa Pacific DP So. R/R Clovis, Calif./Clovis HS Hailey Yoshida Hawai`i Pacific UT Fr. R/R Monterey Park, Calif./Alhambra HS SECOND TEAM Shelby Pfeiler Concordia C So. R/R Rancho Cordova, Calif./Folsom HS Tiara Hernandez Hawai`i Pacific 1B So. R/R Waipahu, Oahu/Pearl City HS Mary Baccay Concordia 2B Jr. R/R Elk Grove, Calif./Cosumnes River Jaeda Cabunoc* Chaminade 3B Sr. R/R Kaneohe, Oahu/Roosevelt HS Rylie Rohr Concordia SS Jr. R/R Yucca Valley, Calif./Yucca Valley HS Oliva Lee Holy Names OF Jr. R/R Concord, Calif./Northgate HS Kinsey Erickson Azusa Pacific OF Jr. L/R Esparto, Calif./Esparto HS Chasity McKean Chaminade OF Sr. R/R Kapolei, Oahu/Southern Nevada Jennifer Morinishi** Biola OF Gr. L/L La Palma, Calif./Cerritos HS Daniela Alvarez Concordia P Gr. R/R Santa Ana, Calif./Providence College Raylene Roybal Biola P Jr. R/R Pico Rivera, Calif./Calvary Chapel Allie Beck Biola DP Jr. L/L Upland, Calif./Upland HS Kailah Gates-Coyaso Chaminade UT Jr. R/R Waianae, Oahu/Waianae HS THIRD TEAM Isabella Scozzola Holy Names C Fr. R/R Burbank, Calif./John Burroughs HS Abie Nowak* Biola 1B Jr. L/R Winchester, Calif./Vista Murrieta HS Brandi Leong Hawai`i Pacific 2B Sr. R/R Wahiawa, Oahu/Leilehua HS Taryn Fujioka Chaminade SS So. L/R Aiea, Oahu/Pearl City HS Kaitlyn Hawkins Biola 3B Jr. R/R Rancho Cucamonga, Calif./Ontario Christian Kaia Nisby Concordia OF Jr. R/R Lodi, Calif./St. Mary’s HS Cailee Grayhorse-Pupecki Academy of Art OF Jr. L/R Los Angeles, Calif./Venice HS Shelby Keltner** Dominica P Sr. R/R Redding, Calif./Enterprise HS Rae Flores Concordia P Sr. L/L San Clemente, Calif./San Clemente HS Larchelle Tuifao Chaminade DP So. R/R Eva Beach, Oahu/Kapolei HS Audrey Allen Academy of Art UT Fr. L/R Gig Harbor, Wash./Gig Harbor HS

*Previous All-PacWest Selection