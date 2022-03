The HHSAA state wrestling tournament returned to Neal Blaisdell Arena for the first time since 2020. Moanalua ended Kamehameha-Kapalama’s run as state champs, winning bot the girls and boys team Koa trophies.

HHSAA State Team Titles:

Girls – Moanalua (232)

Boys – Moanalua (222.5)

Individual Girls HHSAA State Champions:

97 lbs – 1st Place – Erin Hikiji (Mililani)

102 lbs – 1st Place – Liana Ferreira (Baldwin)

107 lbs – 1st Place – Madison Kalamau (Moanalua)

112lbs – 1st Place – Nohea Moniz (Kamehameha-Kapalama)

117 lbs – 1st Place – Isabelle Asuncion (Moanalua)

122 lbs – 1st Place – Haley Narahara (Kamehameha-Kapalama)

127 lbs – 1st Place – Lainey Eckart (Kamehameha-Hawaii)

132 lbs – 1st Place – Teani Medeiros-maielua (Lahainaluna)

138 lbs – 1st Place – Aubrie Molina (Pearl City)

145 lbs – 1st Place – Jahlia Miguel (Baldwin)

155 lbs – 1st Place – Mehana Kapoi (Kamehameha-Kapalama)

168 lbs – 1st Place – Jadyn Crisostomo (Moanalua)

184 lbs – 1st Place – Catherine Asami (Lahainaluna)

225 lbs – 1st Place – Maia Esera (Kahuku)

Individual Boys HHSAA State Champions:

106 lbs – 1st Place – Evan Kusumoto (Kamehameha-Kapalama)

113 lbs – 1st Place – Cyrus Bucsit (Saint Louis)

120 lbs – 1st Place – Joseph Lathwood (Moanalua)

126 lbs – 1st Place – Mikah Labuanan (Kamehameha-Maui)

132 lbs – 1st Place – Tyger Taam (Moanalua)

138 lbs – 1st Place – Kinau Mcbrayer (Kapolei)

145 lbs – 1st Place – Justyce Mercado (Punahou)

152 lbs – 1st Place – Xander Erolin (Hanalani)

160 lbs – 1st Place – Blaze Sumiye (Moanalua)

170 lbs – 1st Place – Brycen Pagurayan (Kapolei)

182 lbs – 1st Place – Karter Nitahara (Moanalua)

195 lbs – 1st Place – Blaze Holani (Saint Louis)

220 lbs- 1st Place – Vanderlei Yong (Waianae)

285 lbs – 1st Place – Scotty Dikilato (Kamehameha-Kapalama)