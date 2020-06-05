Gov. Ige approves phased return of sporting activities in Honolulu

Governor David Ige this afternoon approved Honolulu Mayor Kirk Caldwell’s proposal for re-openings following sporting activities being put on hold amid the COVID-19 pandemic. The approval will allow multiple sporting activities across the county to resume in phases.
PHASE ONE: JUNE 19
OUTDOOR ORGANIZED TEAM SPORTS – SUCH AS BASEBALL, SOCCER, OUTDOOR VOLLEYBALL AND SIMILAR OUTDOOR TEAM SPORTS CAN REOPEN FOR SKILL-BUILDING DRILLS AND TEAM-BASED PRACTICE UNDER FOLLOWING REQUIREMENTS:
- SKILL-BUILDING DRILLS & TEAM-BASED PRACTICES: PHYSICAL DISTANCING OF 6 FEET OR MORE
- NO CLOSE CONTACT ACTIVITIES LIKE HUDDLES, HIGH FIVES, HANDSHAKES
- GROUPS LIMITED TO A SINGLE SPORTS PROGRAM TEAM, OR MAX OF 30 PLAYERS… WHICHEVER IS LESS (IF MULTIPLE GROUPS PRESENT, THEY MUST MAINTAIN SOCIAL DISTANCING AND NOT MINGLE)
- SPORTS PROGRAM OPERATERS MUST FOLLOW GUIDANCE FROM CDC
- STAFF & ATHLETES MUST BE SCREENED REGULARLY FOR ILLNESS/EXPOSURE TO COVID
- NO SOCIALIZING BEFORE/AFTER
PHASE TWO: JULY 3
- OUTDOOR ORGANIZED TEAM SPORTS – INCLUDES BASEBALL, SOCCER, OUTDOOR VOLLEYBALL, OUTDOOR BASKETBALL ***EXCLUDES: OUTDOOR SPORTS AND SIMILAR ACTIVITIES THAT REQUIRE CLOSE CONTACT (WRESTLING, BOXING, MIXED MARTIAL ARTS)
- COMPETITIVE PLAY OK