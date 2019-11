Dozens of local student-athletes sign National Letters of Intent

More than 60 of Hawaii’s high school student-athletes put their respective pens to paper today, signing their National Letters of Intent to continue their sporting careers on the collegiate scene.

Here’s an overview of all the day’s signees:

BASEBALL

Jordan Donahue, Damien (Oregon State)

Kalae Harrison, Punahou (Texas A&M)

Reyn Kawasaki, Punahou (Willamette)

Kade Morihara, Punahou (USF)

JT Nayvac, Saint Louis (Cal State Fullerton)

Kalena Sauer, Kamehameha (San Diego State)

GIRLS BASKETBALL

Malie Marfil, Kamehameha (Alaska Anchorage)

GOLF

,Madison Campos, Mid-Pacific (Albany)

Kolbe Irei, Roosevelt (UC Irvine)

Myah McDonald, Mid-Pacific (New Mexico)

BOYS SOCCER

Thomas Mascaro-Keahi, Kapolei (CSUN)

Kaleilehuamealani Navares, Mililani (Embry Riddle)

Joseph Wren, Kapolei (Utah Valley)

GIRLS SOCCER

Blas Kyanah, Konawaena (Hawaii)

Aislynn Crowder, Mililani (UCLA)

Megan Dalit, Moanalua (Pacific U.)

Alexis Davis, Moanalua (Seattle U.)

Amber Gilbert, Mililani (Hawaii)

Kalia Kalua, Kamehameha (Sacramento State)

Arianna Kamaka-Perez, Roosevelt (Aurora U.)

Taryn Kaneko, Punahou (Pomona College)

Faith Lee, Hanalani (Cal Baptist)

Alyssa Leong, Kaiser (Concordia-Portland)

Jaylen Lum, Mililani (Fresno Pacific)

Kaycee Manding, Waipahu (South Dakota State)

Madison Mora, Kaiser (Saint Mary’s University of Minnesota)

Lelia Mukaigawa, Punahou (Chapman)

Callie Mullen, Mililani (Idaho State)

Sydni Nakamura, Mililani (Oregon Institute of Technology)

Mehanaokalani Ortiz, Mililani (Oregon Institute of Technology)

Alena Schenk, Sacred Hearts (Notre Dame de Namur)

Shylah Soon, ‘Iolani (Sacramento State)

Kelsey Takahashi, ‘Iolani (University of Colorado Colorado Springs)

Meagan Tamashiro, Mililani (Idaho State)

Madison Toyama, St. Andrew’s Priory (Arcadia U.)

Kaitlyn Uemoto, ‘Iolani (Idaho)

Caylie Uyema, Pearl City (Hawaii Pacific)

Mia Watanabe, ‘Iolani (Stanford)

Kelsey Wong, ‘Iolani (LMU)

Bryana Yoshida, Kapolei (Fresno Pacific)

Two in-state soccer players, Kyanah Blas of Konawaena and Amber Gilbert of Mililani signed stay home and play for @HawaiiWSoccer on Wednesday.@MicheleBud @KonawaenaSports https://t.co/zDAl5cVnDX pic.twitter.com/EWt8aHs0bG — Ren Clayton (@Ren_Clayton) November 13, 2019

SOFTBALL

Mari Kimoto, Moanalua (Highline College)

Kellie Kitano-Maguire, Moanalua (Highline College)

Maiah Motta, Kamehameha (UC Riverside)

Marissa Nishihara, Mid-Pacific (Saint Mary’s)

Mahealani Perkins, Mid-Pacific (Orange Coast)

Keaolani Takemura, Mid-Pacific (Chaminade)

GIRLS TRACK & FIELD

Hope Ishizaka, Mililani (Valley City State)

BOYS VOLLEYBALL

Jack Deuchar, Punahou (USC)

Josiah Kaaa, Kamehameha (Concordia-Irvine)

Makua Marumoto, Hawaii Baptist (Hawaii)

GIRlS VOLLEYBALL

Keonilei Akana, Kamehameha (USC)

Jolei Akima, Kamehameha, (Boise State)

Beazley Pua, Maryknoll (North Texas)

Tara DeSa, Kamehameha (Cal)

Kaia Dunford, Punahou (Oral Roberts)

Maya Hamaoka, Kalani (Westminster College)

Maluhia Ma’a, Kamehameha (Kent State)

Aysia Miller, Mililani (Maryland-Baltimore County)

Tiana Nihipali, ‘Iolani (Mid-America Christian University)

Elena Oglivie, ‘Iolani (Stanford)

Bryanne Soares, Kamehameha (Oral Roberts)

Noa Torio, Mililani (Eastern Washington)

2x girl's volleyball player of the year put pen to paper today, signing to play for Stanford. The @Iolani_Raiders star played for the US youth national team this year. https://t.co/6W5b0hI4yR pic.twitter.com/CHsjjiCkxK — Ren Clayton (@Ren_Clayton) November 13, 2019

Keonilei Akana of @KSKAthletics signed to play for @uscwomensvolley today. The Akana's are a volleyball family in Hawaii and Lei helped @KSNews to two state titles, including one last month https://t.co/opxvYJtXoR pic.twitter.com/mzvdtqB5BE — Ren Clayton (@Ren_Clayton) November 13, 2019

GIRLS WATER POLO