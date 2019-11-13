Dozens of local student-athletes sign National Letters of Intent

More than 60 of Hawaii’s high school student-athletes put their respective pens to paper today, signing their National Letters of Intent to continue their sporting careers on the collegiate scene.
Here’s an overview of all the day’s signees:
BASEBALL
- Jordan Donahue, Damien (Oregon State)
- Kalae Harrison, Punahou (Texas A&M)
- Reyn Kawasaki, Punahou (Willamette)
- Kade Morihara, Punahou (USF)
- JT Nayvac, Saint Louis (Cal State Fullerton)
- Kalena Sauer, Kamehameha (San Diego State)
GIRLS BASKETBALL
- Malie Marfil, Kamehameha (Alaska Anchorage)
GOLF
- ,Madison Campos, Mid-Pacific (Albany)
- Kolbe Irei, Roosevelt (UC Irvine)
- Myah McDonald, Mid-Pacific (New Mexico)
BOYS SOCCER
- Thomas Mascaro-Keahi, Kapolei (CSUN)
- Kaleilehuamealani Navares, Mililani (Embry Riddle)
- Joseph Wren, Kapolei (Utah Valley)
GIRLS SOCCER
- Blas Kyanah, Konawaena (Hawaii)
- Aislynn Crowder, Mililani (UCLA)
- Megan Dalit, Moanalua (Pacific U.)
- Alexis Davis, Moanalua (Seattle U.)
- Amber Gilbert, Mililani (Hawaii)
- Kalia Kalua, Kamehameha (Sacramento State)
- Arianna Kamaka-Perez, Roosevelt (Aurora U.)
- Taryn Kaneko, Punahou (Pomona College)
- Faith Lee, Hanalani (Cal Baptist)
- Alyssa Leong, Kaiser (Concordia-Portland)
- Jaylen Lum, Mililani (Fresno Pacific)
- Kaycee Manding, Waipahu (South Dakota State)
- Madison Mora, Kaiser (Saint Mary’s University of Minnesota)
- Lelia Mukaigawa, Punahou (Chapman)
- Callie Mullen, Mililani (Idaho State)
- Sydni Nakamura, Mililani (Oregon Institute of Technology)
- Mehanaokalani Ortiz, Mililani (Oregon Institute of Technology)
- Alena Schenk, Sacred Hearts (Notre Dame de Namur)
- Shylah Soon, ‘Iolani (Sacramento State)
- Kelsey Takahashi, ‘Iolani (University of Colorado Colorado Springs)
- Meagan Tamashiro, Mililani (Idaho State)
- Madison Toyama, St. Andrew’s Priory (Arcadia U.)
- Kaitlyn Uemoto, ‘Iolani (Idaho)
- Caylie Uyema, Pearl City (Hawaii Pacific)
- Mia Watanabe, ‘Iolani (Stanford)
- Kelsey Wong, ‘Iolani (LMU)
- Bryana Yoshida, Kapolei (Fresno Pacific)
SOFTBALL
- Mari Kimoto, Moanalua (Highline College)
- Kellie Kitano-Maguire, Moanalua (Highline College)
- Maiah Motta, Kamehameha (UC Riverside)
- Marissa Nishihara, Mid-Pacific (Saint Mary’s)
- Mahealani Perkins, Mid-Pacific (Orange Coast)
- Keaolani Takemura, Mid-Pacific (Chaminade)
GIRLS TRACK & FIELD
- Hope Ishizaka, Mililani (Valley City State)
BOYS VOLLEYBALL
- Jack Deuchar, Punahou (USC)
- Josiah Kaaa, Kamehameha (Concordia-Irvine)
- Makua Marumoto, Hawaii Baptist (Hawaii)
GIRlS VOLLEYBALL
- Keonilei Akana, Kamehameha (USC)
- Jolei Akima, Kamehameha, (Boise State)
- Beazley Pua, Maryknoll (North Texas)
- Tara DeSa, Kamehameha (Cal)
- Kaia Dunford, Punahou (Oral Roberts)
- Maya Hamaoka, Kalani (Westminster College)
- Maluhia Ma’a, Kamehameha (Kent State)
- Aysia Miller, Mililani (Maryland-Baltimore County)
- Tiana Nihipali, ‘Iolani (Mid-America Christian University)
- Elena Oglivie, ‘Iolani (Stanford)
- Bryanne Soares, Kamehameha (Oral Roberts)
- Noa Torio, Mililani (Eastern Washington)
GIRLS WATER POLO
- Christina Hicks, Punahou (Stanford)