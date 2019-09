Cover2 Awards Watch List revealed ahead of 2019 Hawaii High School Football season

Hawaii high school football returns this weekend with 11 games taking place over Friday and Saturday across the Aloha state.

Per opening week tradition, the following Cover2 Awards preseason watch lists were created by Cover2 staff and analysts representing Oahu, Maui, Big Island, and Kauai, based on past performance, summer camp/combine results and future potential.

There are seven annual awards that are handed out on the season finale of Cover2.

MARCUS MARIOTA AWARD – Player of the Year

TOMMY KAULUKUKUI AWARD – Offensive Player of the Year

MANTI TE’O AWARD – Defensive Player of the Year

OLIN KREUTZ AWARD – Lineman of the Year

HERMAN WEDEMEYER AWARD – Two-Way Player of the Year

CHAD OWENS AWARD – Special Teams Player of the Year

COACH OF THE YEAR

Watch lists were created for three of the awards: the Kaulukukui, Te’o, and Kreutz awards. Finalists for each of the awards which will be announced four weeks before the state championship game with all award finalists being eligible for the Mariota Award as state player of the year.

Cover2’s seventh season powered by the LA Rams premieres Thursday, Sept. 5, at 9:30 p.m. on KHON2.

Two players enter 2019 having already won Cover2 Awards in the past.

Poki’i Adkins-Kupuka’a – 2017 Wedemeyer Award Winner

Campbell receiver and defensive back Poki’i Adkins-Kupuka’a won the Wedemeyer Award in 2017 and Saint Louis linebacker Jordan Botelho is the reigning Te’o Award winner.

In the history of Cover2, only two players have ever won multiple Cover2 Awards.

Tua Tagovailoa – 2016 Mariota Award Winner

The first was former Saint Louis quarterback Tua Tagovailoa. The Alabama junior and reigning Hesiman Trophy runner-up won the Kaulukukui Award as a junior before winning the Mariota Award in 2016.

Last season, fellow former Crusader Fa’atui Tuitele completed the feat, having followed up his Kreutz Award winning junior season by earning the Mariota Award before the defensive lineman signed to play collegiately at the University of Washington.

To To watch the full episode of the 2018 Cover2 Awards, click here.

2019 COVER2 AWARDS WATCH LIST

OFFENSE – TOMMY KAULUKUKUI AWARD

Adonis Puou – Waianae – TE

Alfred Failauga – Waipahu – RB

Angelo Coluccio – Pac 5 – WR

Blaine Hipa – Campbell – QB

Brian Allen Kamanu- Kailua – RB

Cameron Friel – Kailua – QB

Carl Addy – Kalaheo – RB

Carter Kamana – Iolani – WR

Chad Pule – Waianae – WR

De’Zhaun Stribling – Kapolei – WR

Dre Falls, DB/WR, Kaiser

Fiki Aguiar – Hilo – WR

Guyson Ogata – Hilo – ATH

Hugh Brady – Punahou – QB

Jake Holtz, QB, Damien

Jarvis Natividad, WR, Damien

Jayden de Laura – Saint Louis – QB

Jayden Maiava – Kaimuki – QB

Jesse Canda – Konawaena – WR

Jonah Chong – Iolani – QB

Jonan Aina-Chaves – Campbell – RB

Jordan Neufeldt, TE, Kalaheo

Joshua Tihada – Lahainaluna – RB

Kahanu Davis – Kapa’a – QB

Kai Hoekstra – Waialua – WR

Kalei Akagi, WR, Leilehua

Kamryn Kahoonei – Kailua – WR

Kapena Kamai – Baldwin – WR

Karsyn Pupunu- KS-Maui – WR

Kawelo Huddy – Waimea – RB

Kayson Castillo, QB, Aiea

Koa Eldredge – Punahou – WR

Logan Lauti – Waipahu – RB/WR

Mason Yoshino – Kaiser – WR

Matt Sykes – Saint Louis – WR

Mitchell Camacho, RB, Roosevelt

Mone Tongi – Maui – UTIL

Naia Nakamoto – Maui – RB

Nainoa Irish – Lahainaluna QB

Naomas Asuega-Fualaau – Kaimuki – RB

Nick Sakamoto – Kalani – QB

Peter Manuma – Campbell – UTIL

Pono Carvalho – Kahuku – WR

Raymond Millare – Farrington – WR

Roman Wilson – Saint Louis – WR

Rudy Kealohi – Moanalua – WR

Shepherd Kekahuna – Roosevelt – WR

Sky Lactaoen – Campbell – RB

Sky Ogata – Roosevelt – QB

Tamatoa Mokiao-Atimalala – Campbell – WR

Tiger Adolpho – Kahuku – QB

Tiliti Adams – KS-Maui – QB

Titus Mokiao-Atimalala – Campbell – WR

Tre Rickard – Lahainaluna – WR

Trey Hunter – King Kekaulike – WR

Zion Williams – McKinley – WR

DEFENSE – MANTI TE’O AWARD

Aalona Monteilh – Roosevelt – DB

Ace Kaufusi – Kahuku – LB

Alakai Gilman – Punahou – DB

Alex Muti – Konawaena – LB

Alex Heim, DB, Pac-Five

Asher Pilanca – Mililani – DB

Aukai Grace, DB, Moanalua

Danneh Alpha – Radford – LB

Diamond Keli’ikipi – Kapolei – LB

Elijah Apao – Hilo – DB

Fatuvalu Iosefa – Mililani – DB

Fiva Tulafale – Waipahu – LB

Isaac Kaleikau – Roosevelt – DB

Jayden Delatori – KS-Maui – LB

Jett Tanigawa, LB, Moanalua

Jordan Botelho – Saint Louis – LB

Kaihukaki Casco – Lahainaluna – DB

Kaiser Cambra-Cho – Saint Louis – DB

Kalen White – Hilo – LB

Kamoi Latu – Saint Louis – DB

Kana Fonoimoana-Vaomu, LB, Kahuku

Kaonohi Kaniho – Kahuku – DB

Kapena Gushiken – KS-Maui – DB

Kaulana Kaluna, Jr. – Kaimuki – LB

Keanu Kekawa – Moanalua – DB

Keanu Tilton – Castle – LB

Kellen Robins-Beers – Damien – DB

Kilohana Haasenritter – Hilo – DB

Kody Kikuyama – Pearl City – LB

Lanakila Pei – Iolani – LB

Lyle Silva – Hilo – LB

Mana Fonoimoana-Vaomu, DB, Kahuku

Mason Tufaga – Saint Louis – LB/DB

Menise Pase, DL/LB, Radford

Micah Camat, S, ‘Iolani

Micah Kim – Moanalua – LB

Muelu Iosefa – Mililani – LB

Nicholas Herbig – Saint Louis – LB

Pokii Adkins-Kupukaa – Campbell – DB

Samson Cook – Waianae – DB

Samson Iona – Konawaena – LB

Selau Kalani, DB, Farrington

Shane Kady – Mililani – DL

Sione Lolohea – Maui – LB

Sonny Semeatu – Mililani – LB

Stanley McKenzie – Saint Louis – DL

Stetson Telles-Kelekoma – Kapa’a – LB

Tanner Moku – Kamehameha – DB

Tyrese Tafai – Campbell – LB

Vitale Afoa – Leilehua – LB

Wilde Germano – KS-Hawaii – LB

Wynden Hoohuli – Mililani – LB

Zion Ah You – Kahuku – DL

LINEMAN – KREUTZ AWARD

Adam Soares, OL, Roosevelt

Adrian Filoi – Leilehua – OL

Brady Fa’auliuli – Pearl City – DL

Edwin Marcos – Maui – OL

Elijah Cortez – Honoka’a – OL

Ezra Evaimalo – Kamehameha – DL

Faaope Laloulu – Farrington – OL

Hookipa Sakalia – Lahainaluna – OL

Jake Tuatagaloa – Mililani – OL

Josiah Enos – Castle – OL

Kaden Baliaris – Kapa’a – OL

Kahuike Lorenzo, OL, Kamehameha

Kealii Barrett – Waipahu – DL

Kilo Scanlan – Iolani – OL

Kuao Peihopa – Kamehameha – OL

Lafaele Matautia – Nanakuli – OL/DL

Maceal Afaese – Kapolei – DL

Marcus Lombard, OL, Kahuku

Micah Soliai-Howlett – Kahuku – OL

Sergio Muasau – Mililani – OL

Shayden Molina – Iolani – DL

Sione Lolohea – Maui – DL

Skylar Kaliikane-McMoore – Pearl City – OL

Solatoa Moeai – Punahou – OL

Taai Galoia – Lahaianaluna – OL

Tevarua Tafiti – Punahou – DL

Titus Kahooilihala – Waianae – OL

Tuipuloyu Lai – Lahainaluna – DL

Zhen-Keith Sotelo – Kapolei – DL

COVER2 AWARDS HISTORY – PAST WINNERS

MARCUS MARIOTA AWARD

Player of the Year

2018: Faatui Tuitele, DL, Saint Louis

2017: Chevan Cordeiro, QB, Saint Louis

2016: Tua Tagovailoa, QB, Saint Louis

2015: Vavae Malepeai, RB, Mililani

Chevan Cordeiro – 2017 Mariota Award Winner

TOMMY KAULUKUKUI AWARD

Offensive Player of the Year

2018: Dillon Gabriel, QB, Mililani

2017: Kahale Huddleston, RB, Hilo

2016: Taulia Tagovailoa, QB, Kapolei

2015: Tua Tagovailoa, QB, Saint Louis

2014: McKenzie Milton, QB, Mililani

2013: Larry Tuileta, QB, Punahou; Bobby Lum, RB, Hawaii Prep

Tua Tagovailoa – 2015 Kaulukukui Award Winner

MANTI TE’O AWARD

Defensive Player of the Year

2018: Jordan Botelho, LB, Saint Louis

2017: Kana’i Mauga, DE, Waianae

2016: Kekaula Kaniho, DB, Kahuku

2015: Isaac Slade Matautia, LB, Saint Louis

2014: Ofa Fahiua, LB, Hilo

2013: Keli’i Padello, DE, Mililani; Hercules Mata’afa, LB, Lahainaluna

Kana’i Mauga – 2017 Te’o Award Winner

OLIN KREUTZ AWARD

Lineman of the Year

2018: Sama Paama, OL/DL, Kaimuki

2017: Faatui Tuitele, DL, Saint Louis

2016: Mo Unutoa, OL, Kapaa

2015: Michael Eletise, OL, Kaiser

2014: Fred Ulu-Perry, OL, Saint Louis

CHAD OWENS AWARD

Special Teams Player of the Year

2018: Mika Makekau, PK, ‘Iolani

2017: Sekope Latu, P, Kahuku

2016: Stokes Nihipali-Botelho, KR, Kahuku

2015: Keala Santiago, KR, Kahuku

2014: Ranan Mammiya, KR, Farrington

Keala Santiago – 2015 Owens Award Winner

HERMAN WEDEMEYER AWARD

Two-Way Player of the Year

2018: Senituli Punivai, QB/LB, Castle

2017: Pokii Adkins-Kupukaa, DB/WR, Campbell

2016: Christian Mejia, DE/TE, Kailua; Kesi Ah-Hoy, DB/RB, Kahuku

2015: La’akea Kaho’ohanohano Davis, WR/DB, Baldwin

2014: Salanoa-Alo Wily, RB/DT, Kahuku

2013: Fitou Fisiahi, RB/LB, Kaiser

Senituli Punivai – 2018 Wedemeyer Award Winner

COACH OF THE YEAR

2018: Garret Tihada, Lahainaluna

2017: Cal Lee, Saint Louis

2016: Vavae Tata, Kahuku

2015: Vavae Tata, Kahuku

2014: Kale Ane, Punahou

2013: Rod York, Mililani