2017 Cover2 Award winners revealed

Meet the best prep football players in the Aloha state, chosen in part by a record 102,000 fans from across the state who voted on our website, taking our five-year total to more than 250,000 votes submitted.

Chad Owens Award – Cover2 Special Teams Player of the Year

Sekope Latu, Kahuku

Finalists:

Damien Santiago, Mililani

Harry Hill, Konawaena

Jacob Tobias, Saint Louis

Herman Wedemeyer Award – Cover2 “Iron Man” of the Year

Poki’i Adkins-Kupuka’a, Campbell

Finalists:

Jalen Tuivaiave-Olomua, Mililani

Maninoa Tufono, Punahou

Zion Tupuola-Fetui, Pearl City

Olin Kreutz Award – Cover2 Lineman of the Year

Fa’atui Tuitele, Saint Louis

Finalists:

Dalton Lins, Lahainaluna

Enokk Vimahi, Kahuku

Noah Williams, Mililani

Coach of the Year Award

Cal Lee, Saint Louis

Finalists:

Brad Uemoto, Konawaena

Eddie Klaneski, Damien

Makoa Freitas, Kahuku

Tommy Kaulukukui Award – Cover2 Offensive Player of the Year

Kahale Huddleston, Hilo

Finalists:

Chevan Cordeiro, Saint Louis

Dillon Gabriel, Mililani

Mitchell Quinn, Saint Louis

Manti Te’o Award – Cover2 Defensive Player of the Year

Kana’i Mauga, Waianae

Finalists:

Kalamaku Kuewa, Kamehameha

Miki Ah-You, Kahuku

Noa Purcell, Saint Louis

Below is a list of past Cover2 winners (Note: 2013 had Division I and Division II winners):Marcus Mariota Award – Player of the Year

2016: Tua Tagovailoa – QB – Saint Louis

2015: Vavae Malepeai – RB – Mililani

Tommy Kaulukukui Award – Offensive Player of the Year

2016: Taulia Tagovailoa – QB – Kapolei

2015: Tua Tagovailoa – QB – Saint Louis

2014: McKenzie Milton – QB – Mililani

2013: Larry “Tui” Tuileta QB – Punahou

2013: Bobby Lum – RB – Hawaii Preparatory Academy

Manti Te’o Award – Defensive Player of the Year

2016: Kekaula Kaniho – CB – Kahuku

2015: Isaac Slade-Matautia – LB – Saint Louis

2014: Ofa Fahiua – LB – Hilo

2013: Keli’i “KK” Padello – DE – Mililani

2013: Hercules Mata’afa – LB – Lahainaluna

Olin Kreutz Award – Down Lineman of the Year

2016: Mo Unutoa – OL – Kapa’a

2015: Michael Eletise – OL – Kaiser

2014: Fred Ulu-Perry – OL – Saint Louis

Chad Owens Award – Special Teams Player of the Year

2016: Stokes Nihipali-Botelho – KR/PK – Kahuku

2015: Keala Santiago – KR – Kahuku

2014: Ranan Mamiya – KR – Farrington

Herman Wedemeyer Award – Two-Way Player of the Year

2016: Christian Mejia – DE/TE – Kailua, Kesi Ah-Hoy – S/RB – Kahuku

2015: La’akea Kaho’ohanohano-Davis – WR/DB – Baldwin

2014: Salanoa-Alo Wily – RB/DT – Kahuku

2013: Fitou Fisiiahi – RB/LB – Kaiser

Coach of the Year