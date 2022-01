2021 Cover2 Award winners

The ninth season of Cover2 culminated with the season-ending awards show. The episode can be seen in full above.

All the 2021 winners are listed below.

Special Teams Player of the Year

Lason Napuunoa, Saint Louis

Two-Way Player of the Year

Solomone Malafu, Kapa’a

Lineman of the Year

Kaeo Akana, Roosevelt

Coach of the Year

Wendell Look, ‘Iolani

Defensive Player of the Year

Liona Lefau, Kahuku

Offensive Player of the Year

Brody Bantolina, ‘Iolani

Marcus Mariota Award – State Player of the Year

Kainoa Carvalho, Kahuku

COVER2 AWARDS HISTORY – PAST WINNERS

MARCUS MARIOTA AWARD

Player of the Year

2019: Titus Mokiao-Atimalala, WR, Campbell

2018: Faatui Tuitele, DL, Saint Louis

2017: Chevan Cordeiro, QB, Saint Louis

2016: Tua Tagovailoa, QB, Saint Louis

2015: Vavae Malepeai, RB, Mililani

Offensive Player of the Year

2019: Jayden de Laura, QB, Saint Louis

2018: Dillon Gabriel, QB, Mililani

2017: Kahale Huddleston, RB, Hilo

2016: Taulia Tagovailoa, QB, Kapolei

2015: Tua Tagovailoa, QB, Saint Louis

2014: McKenzie Milton, QB, Mililani

2013: Larry Tuileta, QB, Punahou; Bobby Lum, RB, Hawaii Prep

Defensive Player of the Year

2019: Nick Herbig, LB, Saint Louis

2018: Jordan Botelho, LB, Saint Louis

2017: Kana’i Mauga, DE, Waianae

2016: Kekaula Kaniho, DB, Kahuku

2015: Isaac Slade Matautia, LB, Saint Louis

2014: Ofa Fahiua, LB, Hilo

2013: Keli’i Padello, DE, Mililani; Hercules Mata’afa, LB, Lahainaluna

Lineman of the Year

2019: Tuipotu Lai, DL, Lahainaluna

2018: Sama Paama, OL/DL, Kaimuki

2017: Faatui Tuitele, DL, Saint Louis

2016: Mo Unutoa, OL, Kapaa

2015: Michael Eletise, OL, Kaiser

2014: Fred Ulu-Perry, OL, Saint Louis

Special Teams Player of the Year

2019: Vincent Terrell, KR, Punahou

2018: Mika Makekau, PK, ‘Iolani

2017: Sekope Latu, P, Kahuku

2016: Stokes Nihipali-Botelho, KR, Kahuku

2015: Keala Santiago, KR, Kahuku

2014: Ranan Mammiya, KR, Farrington

Two-Way Player of the Year

2019: Kilohana Haasenritter, WR/DB, Hilo

2018: Senituli Punivai, QB/LB, Castle

2017: Pokii Adkins-Kupukaa, DB/WR, Campbell

2016: Christian Mejia, DE/TE, Kailua; Kesi Ah-Hoy, DB/RB, Kahuku

2015: La’akea Kaho’ohanohano Davis, WR/DB, Baldwin

2014: Salanoa-Alo Wily, RB/DT, Kahuku

2013: Fitou Fisiahi, RB/LB, Kaiser

Coach of the Year

2019: David Tautofi, Kaimuki

2018: Garret Tihada, Lahainaluna

2017: Cal Lee, Saint Louis

2016: Vavae Tata, Kahuku

2015: Vavae Tata, Kahuku

2014: Kale Ane, Punahou

2013: Rod York, Mililani