Annual Geremy Robinson Classic set for March 7

The annual Geremy Robinson Classic is set for a 4 p.m. tipoff at Moanalua on March 7.

The event, which is organized by former University of Hawaii men’s basketball star Geremy Robinson, pits the top seniors from the OIA against their ILH counterparts for both boys and girls competition.

Here are the rosters for the 2020 games:

OIA boys

Kia‘i Apele, Waiakea

Oscar Cheng, Kahuku

Nainoa Kauhola, Moanalua

Elijah McGruder, Moanalua

Nainoa Peters, Kailua

Lydell Romero, Kailua

Ethan Rudometkin, Mililani

Cyrus Singelman, Kaiser

Kanoa Smith, Kalaheo

Malosi Viena, Pearl City



Coach: Michael Johnson, Moanalua

ILH boys

Adonis Espania, Mid-Pacific

Bryce Forbes, Damien

Jordan Hepting, Punahou

Zion Kese, P.E.M.

Lucca Kitashima, Mid-Pacific

Kamana Lapina, Mid-Pacific

Kordel Ng, Kamehameha

Preston Ponteras, Kamehameha

Niko Robben, Maryknoll

Isaac Silva, Saint Louis



Coach: Robert Shklov, Mid-Pacific

OIA girls

Kylie Bagay, Mililani

Trisha Faumuina, Kahuku

Destiny Hicks, Nanakuli

Angela Howell, Radford

Tati Kamae, Kahuku

Caiyle Kaupu, Konawaena

Lilehina Oyama, Kalani

Kiana Ponce, Mililani

Paige Relph, Waianae

Mercedes Smith, Moanalua



Coach: Charles Chong, Radford

ILH girls

Destiny Carter, Sacred Hearts

Alexis Dang, Hawaii Baptist

Paige Fahrni, Mid-Pacific

Malie Marfil, Kamehameha

Te‘Hiwa Medeiros, Sacred Hearts

Esther Naum, Kamehameha

Kyla Neumann, Maryknoll

Dominique Pacheco, Kamehameha-Hawaii

Sasha Phillip, Hawaii Baptist

Kylie Yung, ‘Iolani



Coach: Dean Young, ‘Iolani