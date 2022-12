HALEIWA, Hawaii, (KHON2) — Sophie McCulloch has won one of the most prestigious surf competitions in the world, the Hale’iwa Challenger Tournament.

This win qualifies McCulloch for the 2023 Championship Tour.

Get Hawaii’s latest morning news delivered to your inbox, sign up for News 2 You

Winner of the Hale’iwa Challenger Tournament, Australian surfer Sophie McCulloch pictured at the 2022 Haleiwa Challenger Tournament in Hale’iwa, Hawai’i on December 2, 2022. (Photo/Erik Kabik Photography/ MediaPunch)

Winner of the Hale’iwa Challenger Tournament, Australian surfer Sophie McCulloch pictured at the 2022 Haleiwa Challenger Tournament in Hale’iwa, Hawai’i on December 2, 2022. (Photo/Erik Kabik Photography/ MediaPunch)

Winner of the Hale’iwa Challenger Tournament, Australian surfer Sophie McCulloch pictured at the 2022 Haleiwa Challenger Tournament in Hale’iwa, Hawai’i on December 2, 2022. (Photo/Erik Kabik Photography/ MediaPunch)

Winner of the Hale’iwa Challenger Tournament, Australian surfer Sophie McCulloch pictured at the 2022 Haleiwa Challenger Tournament in Hale’iwa, Hawai’i on December 2, 2022. (Photo/Erik Kabik Photography/ MediaPunch)

Winner of the Hale’iwa Challenger Tournament, Australian surfer Sophie McCulloch pictured at the 2022 Haleiwa Challenger Tournament in Hale’iwa, Hawai’i on December 2, 2022. (Photo/Erik Kabik Photography/ MediaPunch)

Winner of the Hale’iwa Challenger Tournament, Australian surfer Sophie McCulloch pictured at the 2022 Haleiwa Challenger Tournament in Hale’iwa, Hawai’i on December 2, 2022. (Photo/Erik Kabik Photography/ MediaPunch)

Winner of the Hale’iwa Challenger Tournament, Australian surfer Sophie McCulloch pictured at the 2022 Haleiwa Challenger Tournament in Hale’iwa, Hawai’i on December 2, 2022. (Photo/Erik Kabik Photography/ MediaPunch)

Winner of the Hale’iwa Challenger Tournament, Australian surfer Sophie McCulloch pictured at the 2022 Haleiwa Challenger Tournament in Hale’iwa, Hawai’i on December 2, 2022. (Photo/Erik Kabik Photography/ MediaPunch)

Winner of the Hale’iwa Challenger Tournament, Australian surfer Sophie McCulloch pictured at the 2022 Haleiwa Challenger Tournament in Hale’iwa, Hawai’i on December 2, 2022. (Photo/Erik Kabik Photography/ MediaPunch)

“I have no words. I kinda had a feeling I was gonna get in second, but I honestly had no idea [that I won]. This is, I’m speechless. I’m so grateful to be here,” said McCulloch to the World Surf League.