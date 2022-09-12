HONOLULU (KHON2) — If you were born between 1997 and 2012, you’re part of Gen Z. That means the oldest members of this generation turn 25 this year. They’re earning a little above $20 per hour on average, according to a new study by finance publication GOBankingRates.
The median earnings vary significantly across different states. Can you guess what it is in Hawaii?
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To find out how much Gen Z makes in every state, GOBankingRates looked at various factors, including median hourly earnings for all occupations in every state. These figures were then compared to the national median hourly earnings to give each state a salary index.
Using the national median weekly earnings, GOBankingRates was able to determine the incomes of different age groups within Gen Z: 16- to 24-year-olds, 16- to 19-year-olds and 20- to 24-year-olds.
HAWAII
- Median hourly earnings: $22.54
- Salary index: 1.118
- Median weekly earnings (16-24 years old): $698.44
- Median annual earnings (16-24 years old): $36,318.79
- Median weekly earnings (16-19 years old): $579.98
- Median annual earnings (16-19 years old): $30,159.12
- Median weekly earnings (20-24 years old): $726.38
- Median annual earnings (20-24 years old): $37,771.54
All data was collected and is up to date as of Dec. 7, 2021.
The top-paying states for 16- to 24-year-olds are Massachusetts with a median annual salary of $41,491, Washington at $39,976 and Connecticut at $39,590. The bottom-paying states are Mississippi with a median salary of $25,346, Arkansas at $26,603 and West Virginia at $27,505.
Here are the numbers for the other states:
Alabama
- Median hourly earnings: $17.43
- Salary index: 0.864
- Median weekly earnings (16-24 years old): $540.10
- Median annual earnings (16-24 years old): $28,085.03
- Median weekly earnings (16-19 years old): $448.50
- Median annual earnings (16-19 years old): $23,321.81
- Median weekly earnings (20-24 years old): $561.70
- Median annual earnings (20-24 years old): $29,208.43
Alaska
- Median hourly earnings: $24.45
- Salary index: 1.212
- Median weekly earnings (16-24 years old): $757.62
- Median annual earnings (16-24 years old): $39,396.38
- Median weekly earnings (16-19 years old): $629.13
- Median annual earnings (16-19 years old): $32,714.75
- Median weekly earnings (20-24 years old): $787.93
- Median annual earnings (20-24 years old): $40.972.24
Arizona
- Median hourly earnings: $19.35
- Salary index: 0.959
- Median weekly earnings (16-24 years old): $599.59
- Median annual earnings (16-24 years old): $31,178.73
- Median weekly earnings (16-19 years old): $497.90
- Median annual earnings (16-19 years old): $25,890.82
- Median weekly earnings (20-24 years old): $623.57
- Median annual earnings (20-24 years old): $32,425.88
Arkansas
- Median hourly earnings: $16.51
- Salary index: 0.819
- Median weekly earnings (16-24 years old): $511.59
- Median annual earnings (16-24 years old): $26,602.63
- Median weekly earnings (16-19 years old): $424.82
- Median annual earnings (16-19 years old): $22,090.82
- Median weekly earnings (20-24 years old): $532.05
- Median annual earnings (20-24 years old): $27,666.73
California
- Median hourly earnings: $22.74
- Salary index: 1.127
- Median weekly earnings (16-24 years old): $704.64
- Median annual earnings (16-24 years old): $36,641.05
- Median weekly earnings (16-19 years old): $585.13
- Median annual earnings (16-19 years old): $30,426.73
- Median weekly earnings (20-24 years old): $732.82
- Median annual earnings (20-24 years old): $38,106.69
Colorado
- Median hourly earnings: $22.52
- Salary index: 1.117
- Median weekly earnings (16-24 years old): $697.82
- Median annual earnings (16-24 years old): $36,286.56
- Median weekly earnings (16-19 years old): $579.47
- Median annual earnings (16-19 years old): $30,132.36
- Median weekly earnings (20-24 years old): $725.73
- Median annual earnings (20-24 years old): $37,738.03
Connecticut
- Median hourly earnings: $24.57
- Salary index: 1.218
- Median weekly earnings (16-24 years old): $761.34
- Median annual earnings (16-24 years old): $39,589.74
- Median weekly earnings (16-19 years old): $632.22
- Median annual earnings (16-19 years old): $32,875.32
- Median weekly earnings (20-24 years old): $791.79
- Median annual earnings (20-24 years old): $41,173.33
Delaware
- Median hourly earnings: $20.72
- Salary index: 1.027
- Median weekly earnings (16-24 years old): $642.04
- Median annual earnings (16-24 years old): $33,386.22
- Median weekly earnings (16-19 years old): $533.15
- Median annual earnings (16-19 years old): $27,723.91
- Median weekly earnings (20-24 years old): $667.72
- Median annual earnings (20-24 years old): $34,721.67
Florida
- Median hourly earnings: $18.07
- Salary index: 0.896
- Median weekly earnings (16-24 years old): $559.93
- Median annual earnings (16-24 years old): $29,116.26
- Median weekly earnings (16-19 years old): $464.96
- Median annual earnings (16-19 years old): $24,178.14
- Median weekly earnings (20-24 years old): $582.33
- Median annual earnings (20-24 years old): $30,280.91
Georgia
- Median hourly earnings: $18.59
- Salary index: 0.922
- Median weekly earnings (16-24 years old): $576.04
- Median annual earnings (16-24 years old): $29,954.14
- Median weekly earnings (16-19 years old): $478.34
- Median annual earnings (16-19 years old): $24,873.92
- Median weekly earnings (20-24 years old): $599.08
- Median annual earnings (20-24 years old): $31,152.31
Idaho
- Median hourly earnings: $17.79
- Salary index: 0.882
- Median weekly earnings (16-24 years old): $551.25
- Median annual earnings (16-24 years old): $28,665.10
- Median weekly earnings (16-19 years old): $457.76
- Median annual earnings (16-19 years old): $23,803.50
- Median weekly earnings (20-24 years old): $573.30
- Median annual earnings (20-24 years old): $29,811.70
Illinois
- Median hourly earnings: $21.01
- Salary index: 1.042
- Median weekly earnings (16-24 years old): $651.03
- Median annual earnings (16-24 years old): $33,853.50
- Median weekly earnings (16-19 years old): $540.61
- Median annual earnings (16-19 years old): $28,111.94
- Median weekly earnings (20-24 years old): $677.07
- Median annual earnings (20-24 years old): $35,207.64
Indiana
- Median hourly earnings: $18.56
- Salary index: 0.920
- Median weekly earnings (16-24 years old): $575.11
- Median annual earnings (16-24 years old): $29,905.80
- Median weekly earnings (16-19 years old): $477.57
- Median annual earnings (16-19 years old): $24,833.78
- Median weekly earnings (20-24 years old): $598.12
- Median annual earnings (20-24 years old): $31,102.03
Iowa
- Median hourly earnings: $19.19
- Salary index: 0.951
- Median weekly earnings (16-24 years old): $594.63
- Median annual earnings (16-24 years old): $30,920.92
- Median weekly earnings (16-19 years old): $493.78
- Median annual earnings (16-19 years old): $25,676.73
- Median weekly earnings (20-24 years old): $618.42
- Median annual earnings (20-24 years old): $32,157.76
Kansas
- Median hourly earnings: $18.59
- Salary index: 0.922
- Median weekly earnings (16-24 years old): $576.04
- Median annual earnings (16-24 years old): $29,954.14
- Median weekly earnings (16-19 years old): $478.34
- Median annual earnings (16-19 years old): $24,873.92
- Median weekly earnings (20-24 years old): $599.08
- Median annual earnings (20-24 years old): $31,152.31
Kentucky
- Median hourly earnings: $17.90
- Salary index: 0.887
- Median weekly earnings (16-24 years old): $554.66
- Median annual earnings (16-24 years old): $28,832.34
- Median weekly earnings (16-19 years old): $460.59
- Median annual earnings (16-19 years old): $23,950.68
- Median weekly earnings (20-24 years old): $576.85
- Median annual earnings (20-24 years old): $29,996.03
Louisiana
- Median hourly earnings: $17.53
- Salary index: 0.869
- Median weekly earnings (16-24 years old): $543.20
- Median annual earnings (16-24 years old): $28,246.16
- Median weekly earnings (16-19 years old): $451.07
- Median annual earnings (16-19 years old): $23,455.61
- Median weekly earnings (20-24 years old): $564.92
- Median annual earnings (20-24 years old): $29,376.00
Maine
- Median hourly earnings: $19.45
- Salary index: 0.964
- Median weekly earnings (16-24 years old): $602.69
- Median annual earnings (16-24 years old): $31,339.86
- Median weekly earnings (16-19 years old): $500.47
- Median annual earnings (16-19 years old): $26,024.62
- Median weekly earnings (20-24 years old): $626.80
- Median annual earnings (20-24 years old): $32,593.46
Maryland
- Median hourly earnings: $23.43
- Salary index: 1.162
- Median weekly earnings (16-24 years old): $726.02
- Median annual earnings (16-24 years old): $37,752.85
- Median weekly earnings (16-19 years old): $602.88
- Median annual earnings (16-19 years old): $31,349.97
- Median weekly earnings (20-24 years old): $755.06
- Median annual earnings (20-24 years old): $39,262.96
Massachusetts
- Median hourly earnings: $25.75
- Salary index: 1.277
- Median weekly earnings (16-24 years old): $797.91
- Median annual earnings (16-24 years old): $41,491.08
- Median weekly earnings (16-19 years old): $662.58
- Median annual earnings (16-19 years old): $34,454.19
- Median weekly earnings (20-24 years old): $829.82
- Median annual earnings (20-24 years old): $43,150.72
Michigan
- Median hourly earnings: $19.67
- Salary index: 0.975
- Median weekly earnings (16-24 years old): $609.51
- Median annual earnings (16-24 years old): $31,694.35
- Median weekly earnings (16-19 years old): $506.13
- Median annual earnings (16-19 years old): $26,318.99
- Median weekly earnings (20-24 years old): $633.89
- Median annual earnings (20-24 years old): $32,962.12
Minnesota
- Median hourly earnings: $22.41
- Salary index: 1.111
- Median weekly earnings (16-24 years old): $694.41
- Median annual earnings (16-24 years old): $36,109.32
- Median weekly earnings (16-19 years old): $576.64
- Median annual earnings (16-19 years old): $29,985.18
- Median weekly earnings (20-24 years old): $722.19
- Median annual earnings (20-24 years old): $37,553.69
Mississippi
- Median hourly earnings: $15.73
- Salary index: 0.780
- Median weekly earnings (16-24 years old): $487.42
- Median annual earnings (16-24 years old): $25,345.81
- Median weekly earnings (16-19 years old): $404.75
- Median annual earnings (16-19 years old): $21,047.16
- Median weekly earnings (20-24 years old): $506.92
- Median annual earnings (20-24 years old): $26,359.64
Missouri
- Median hourly earnings: $18.70
- Salary index: 0.927
- Median weekly earnings (16-24 years old): $579.45
- Median annual earnings (16-24 years old): $30,131.38
- Median weekly earnings (16-19 years old): $481.18
- Median annual earnings (16-19 years old): $25,021.10
- Median weekly earnings (20-24 years old): $602.63
- Median annual earnings (20-24 years old): $31,336.64
Montana
- Median hourly earnings: $18.20
- Salary index: 0.902
- Median weekly earnings (16-24 years old): $563.96
- Median annual earnings (16-24 years old): $29,325.73
- Median weekly earnings (16-19 years old): $468.31
- Median annual earnings (16-19 years old): $24,352.09
- Median weekly earnings (20-24 years old): $586.51
- Median annual earnings (20-24 years old): $30,498.76
Nebraska
- Median hourly earnings: $19.16
- Salary index: 0.950
- Median weekly earnings (16-24 years old): $593.70
- Median annual earnings (16-24 years old): $30,872.58
- Median weekly earnings (16-19 years old): $493.01
- Median annual earnings (16-19 years old): $25,636.59
- Median weekly earnings (20-24 years old): $617.45
- Median annual earnings (20-24 years old): $32,107.49
Nevada
- Median hourly earnings: $18.55
- Salary index: 0.920
- Median weekly earnings (16-24 years old): $574.80
- Median annual earnings (16-24 years old): $29,889.69
- Median weekly earnings (16-19 years old): $477.32
- Median annual earnings (16-19 years old): $24,820.40
- Median weekly earnings (20-24 years old): $597.79
- Median annual earnings (20-24 years old): $31,085.28
New Hampshire
- Median hourly earnings: $21.22
- Salary index: 1.052
- Median weekly earnings (16-24 years old): $657.54
- Median annual earnings (16-24 years old): $34,191.87
- Median weekly earnings (16-19 years old): $546.02
- Median annual earnings (16-19 years old): $28,392.93
- Median weekly earnings (20-24 years old): $683.84
- Median annual earnings (20-24 years old): $35,559.54
New Jersey
- Median hourly earnings: $23.14
- Salary index: 1.147
- Median weekly earnings (16-24 years old): $717.03
- Median annual earnings (16-24 years old): $37,285.57
- Median weekly earnings (16-19 years old): $595.42
- Median annual earnings (16-19 years old): $30,961.94
- Median weekly earnings (20-24 years old): $745.71
- Median annual earnings (20-24 years old): $38,777.00
New Mexico
- Median hourly earnings: $17.97
- Salary index: 0.891
- Median weekly earnings (16-24 years old): $556.83
- Median annual earnings (16-24 years old): $28,955.13
- Median weekly earnings (16-19 years old): $462.39
- Median annual earnings (16-19 years old): $24,044.34
- Median weekly earnings (20-24 years old): $579.10
- Median annual earnings (20-24 years old): $30,113.34
New York
- Median hourly earnings: $23.84
- Salary index: 1.182
- Median weekly earnings (16-24 years old): $738.72
- Median annual earnings (16-24 years old): $38,413.49
- Median weekly earnings (16-19 years old): $613.43
- Median annual earnings (16-19 years old): $31,898.56
- Median weekly earnings (20-24 years old): $768.27
- Median annual earnings (20-24 years old): $39,950.02
North Carolina
- Median hourly earnings: $18.63
- Salary index: 0.924
- Median weekly earnings (16-24 years old): $577.28
- Median annual earnings (16-24 years old): $30,018.59
- Median weekly earnings (16-19 years old): $479.37
- Median annual earnings (16-19 years old): $24,927.44
- Median weekly earnings (20-24 years old): $600.37
- Median annual earnings (20-24 years old): $31,219.34
North Dakota
- Median hourly earnings: $21.26
- Salary index: 1.054
- Median weekly earnings (16-24 years old): $658.78
- Median annual earnings (16-24 years old): $34,256.32
- Median weekly earnings (16-19 years old): $547.05
- Median annual earnings (16-19 years old): $28,446.45
- Median weekly earnings (20-24 years old): $685.13
- Median annual earnings (20-24 years old): $35,626.57
Ohio
- Median hourly earnings: $19.37
- Salary index: 0.960
- Median weekly earnings (16-24 years old): $600.21
- Median annual earnings (16-24 years old): $31,210.96
- Median weekly earnings (16-19 years old): $498.41
- Median annual earnings (16-19 years old): $25,917.58
- Median weekly earnings (20-24 years old): $624.22
- Median annual earnings (20-24 years old): $32,459.40
Oklahoma
- Median hourly earnings: $17.84
- Salary index: 0.884
- Median weekly earnings (16-24 years old): $552.80
- Median annual earnings (16-24 years old): $28,745.66
- Median weekly earnings (16-19 years old): $459.05
- Median annual earnings (16-19 years old): $23,870.40
- Median weekly earnings (20-24 years old): $574.91
- Median annual earnings (20-24 years old): $29,895.49
Oregon
- Median hourly earnings: $21.04
- Salary index: 1.043
- Median weekly earnings (16-24 years old): $651.96
- Median annual earnings (16-24 years old): $33,901.83
- Median weekly earnings (16-19 years old): $541.39
- Median annual earnings (16-19 years old): $28,152.08
- Median weekly earnings (20-24 years old): $678.04
- Median annual earnings (20-24 years old): $35,257.91
Pennsylvania
- Median hourly earnings: $20.08
- Salary index: 0.996
- Median weekly earnings (16-24 years old): $622.21
- Median annual earnings (16-24 years old): $32,354.98
- Median weekly earnings (16-19 years old): $516.68
- Median annual earnings (16-19 years old): $26,867.58
- Median weekly earnings (20-24 years old): $647.10
- Median annual earnings (20-24 years old): $33,649.18
Rhode Island
- Median hourly earnings: $22.77
- Salary index: 1.129
- Median weekly earnings (16-24 years old): $705.57
- Median annual earnings (16-24 years old): $36,689.39
- Median weekly earnings (16-19 years old): $585.90
- Median annual earnings (16-19 years old): $30,466.87
- Median weekly earnings (20-24 years old): $733.79
- Median annual earnings (20-24 years old): $38,156.97
South Carolina
- Median hourly earnings: $17.36
- Salary index: 0.861
- Median weekly earnings (16-24 years old): $537.93
- Median annual earnings (16-24 years old): $27,972.24
- Median weekly earnings (16-19 years old): $446.70
- Median annual earnings (16-19 years old): $23,228.14
- Median weekly earnings (20-24 years old): $559.44
- Median annual earnings (20-24 years old): $29,091.13
South Dakota
- Median hourly earnings: $17.70
- Salary index: 0.878
- Median weekly earnings (16-24 years old): $548.46
- Median annual earnings (16-24 years old): $28,520.08
- Median weekly earnings (16-19 years old): $455.44
- Median annual earnings (16-19 years old): $23,683.07
- Median weekly earnings (20-24 years old): $570.40
- Median annual earnings (20-24 years old): $29,660.88
Tennessee
- Median hourly earnings: $18.00
- Salary index: 0.892
- Median weekly earnings (16-24 years old): $557.76
- Median annual earnings (16-24 years old): $29,003.47
- Median weekly earnings (16-19 years old): $463.16
- Median annual earnings (16-19 years old): $24,084.48
- Median weekly earnings (20-24 years old): $580.07
- Median annual earnings (20-24 years old): $30,163.61
Texas
- Median hourly earnings: $19.06
- Salary index: 0.945
- Median weekly earnings (16-24 years old): $590.60
- Median annual earnings (16-24 years old): $30,711.45
- Median weekly earnings (16-19 years old): $490.44
- Median annual earnings (16-19 years old): $25,502.79
- Median weekly earnings (20-24 years old): $614.23
- Median annual earnings (20-24 years old): $31,939.91
Utah
- Median hourly earnings: $18.98
- Salary index: 0.941
- Median weekly earnings (16-24 years old): $588.13
- Median annual earnings (16-24 years old): $30,582.55
- Median weekly earnings (16-19 years old): $488.38
- Median annual earnings (16-19 years old): $25,395.75
- Median weekly earnings (20-24 years old): $611.65
- Median annual earnings (20-24 years old): $31,805.85
Vermont
- Median hourly earnings: $20.80
- Salary index: 1.031
- Median weekly earnings (16-24 years old): $644.52
- Median annual earnings (16-24 years old): $33,515.12
- Median weekly earnings (16-19 years old): $535.21
- Median annual earnings (16-19 years old): $27,830.96
- Median weekly earnings (20-24 years old): $670.30
- Median annual earnings (20-24 years old): $34,855.73
Virginia
- Median hourly earnings: $21.74
- Salary index: 1.078
- Median weekly earnings (16-24 years old): $673.65
- Median annual earnings (16-24 years old): $35,029.75
- Median weekly earnings (16-19 years old): $559.40
- Median annual earnings (16-19 years old): $29,088.70
- Median weekly earnings (20-24 years old): $700.59
- Median annual earnings (20-24 years old): $36,430.94
Washington
- Median hourly earnings: $24.81
- Salary index: 1.230
- Median weekly earnings (16-24 years old): $768.78
- Median annual earnings (16-24 years old): $39,976.45
- Median weekly earnings (16-19 years old): $638.39
- Median annual earnings (16-19 years old): $33,196.44
- Median weekly earnings (20-24 years old): $799.53
- Median annual earnings (20-24 years old): $41,575.51
West Virginia
- Median hourly earnings: $17.07
- Salary index: 0.846
- Median weekly earnings (16-24 years old): $528.94
- Median annual earnings (16-24 years old): $27,504.96
- Median weekly earnings (16-19 years old): $439.23
- Median annual earnings (16-19 years old): $22,840.12
- Median weekly earnings (20-24 years old): $550.10
- Median annual earnings (20-24 years old): $28,605.16
Wisconsin
- Median hourly earnings: $19.79
- Salary index: 0.981
- Median weekly earnings (16-24 years old): $613.23
- Median annual earnings (16-24 years old): $31,887.70
- Median weekly earnings (16-19 years old): $509.22
- Median annual earnings (16-19 years old): $26,479.55
- Median weekly earnings (20-24 years old): $637.75
- Median annual earnings (20-24 years old): $33,163.21
Wyoming
- Median hourly earnings: $20.69
- Salary index: 1.026
- Median weekly earnings (16-24 years old): $641.11
- Median annual earnings (16-24 years old): $33,337.88
- Median weekly earnings (16-19 years old): $532.38
- Median annual earnings (16-19 years old): $27,683.77
- Median weekly earnings (20-24 years old): $666.76
- Median annual earnings (20-24 years old): $34,671.39
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