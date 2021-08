Amateur falsetto singers wanted for the 19th Richard Ho’opi’i Leo Ki’eki’e Falsetto Contest

KAPALUA, Hawaii (KHON2) — Amateur Falsetto singers are wanted for the 19th Richard Ho’opi’i Leo Ki’eki’e Falsetto Contest.

The deadline to apply online is with your demo recording is Sept 1.

Applications are at festivalsofaloha.com/falsetto-contest

Due to COVID restrictions, he contest will be held live-streamed from the Ritz-Carlton Kapalua Saturday, September 18, 2021 at 6 p.m.

It will be broadcast on Facebook LIVE on facebook.com/festivalsofaloha.

The 2020 contest was cancelled due to the pandemic.

Past winners are:

2019 – Ikaika Mendez, Ulupakakua, Maui

2018 – Kaulike Pescaia, Kihei, Maui

2017 – Kason Gomes, Wailuku, Maui

2016 – Greg Juan, Wailuku, Maui

2015 – Kamalei Kawa’a, Waiehu, Maui

2014 – Grant Kono, Honolulu, Oahu

2013 – Micah Hoapili Ku’aimoku De Aguiar, Kona, Hawai’i

2012 – Joshua No’eau Kalima, Hilo, Hawai’i

2011 – Ezra Kaui Krueger, Maui, Hawai’i

2010 – Po’okela Wood, Maui, Hawai’i

2009 – Pomaika’i Krueger, Maui, Hawai’i

2008 – Kamakani Kiaha, Moloka’i, Hawai’i

2007 – Kapono Na’ili’ili, Oahu, Hawai’i

2006 – Kalani Benanua, Lana’i, Hawai’i

2005 – Hiroshi Okada, Japan

2004 – Kai Ho’opi’i – Maui, Hawai’i

2003 – Kamaka Fernandez, Maui, Hawai’i

2002 – Ramzey Ho’opi’i, Maui, Hawai’i