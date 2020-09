Hawaii’s Top 10 Celebrates This Week’s Top Local Songs

Honolulu (KHON2) – Get off your couch, and start dancing! Mikey Monis and Kristy Tamashiro countdown the top most requested songs, every Wednesday, when Hawaii’s Top 10 airs on Living808.

Each week Hawaii’s Top 10 celebrates the most requested songs, voted by the listeners of Island 98.5. From dancing with Kimie Miner, to singing along with Maoli, this weekly music report will have these songs stuck in your head all day.

Hawaii’s Top 10:

10. Rootz Girl – Eli Mac

Instagram: @Eli_Mac

Music Video: https://www.youtube.com/watch?v=ey9Oc4h3dcY

9. WIthout You – Rebel Souljahz

Instagram: @RebelSouljahz

Music Video: https://www.youtube.com/watch?v=w-fabZuqYLo

8. Catching Lightning – Kolohe Kai

Instagram: @KoloheKaiMusic

Music Video: https://www.youtube.com/watch?v=f8TjRMBjKJg

7. Banana – Conkarah Ft. Shaggy

Instagram: @Conkarah @DiRealShaggy

Music Video: https://www.youtube.com/watch?v=sy9l7y7npGs

6. OMW- Jordee ft. Ana Vee

Instagram: @LikkleJordee @LoveAnaVee

Music Video: https://www.youtube.com/watch?v=jiLybwhn2FU

5. Morning Time – Fia

Instagram: @TheArtistFia

Music Video: https://www.youtube.com/watch?v=iiPUcSxtHkA

4. Hawai’i – Ana Vee

Instagram: @LoveAnaVee

Music Video: https://youtu.be/K-a45e5hedY

3. My Reason – Maoli

Instagram: @MaoliMusic

Music Video: https://www.youtube.com/watch?v=ojLk-C845c4

2. Happy Pill – Common Kings

Instagram: @CommonKings

Music Video: https://www.youtube.com/watch?v=5sKRz-iKyOs

1. Mercy – Maoli

Instagram: @MaoliMusic

Music Video: https://www.youtube.com/watch?v=ljAKoum7eOQ