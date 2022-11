Nominees for the 2022 Cover2 Hawaii high school football awards have been revealed.

The state’s top players are up for the Offensive Player of the Year, Defensive Player of the Year, Lineman of the Year, 2-Way Player of the Year, Special Teams Player of the Year and Coach of the Year. Each player will also gain consideration for the top overall prize, the Cover2 Marcus Mariota Hawaii Player of the year.

Offensive Player of the Year:

Astin Hange – Punahou WR

Easton Yoshino – Kaiser QB

Ezekiel Olie – Aiea QB

Frank Abreu – Maui WR

Jamal Plunkett – Waianae RB

Jaron-Keawe Sagapolutele – Campbell QB

Jayden Chanel – Aiea WR

John-Keawe Sagapolutele – Punahou QB

Kameron Apilado – Waimea QB

Kapono Na’o – Kapa’a QB

Kayman Lewis – Roosevelt QB

Kekahi Graham – Saint Louis QB

Keoki Alani – Konawaena QB

Kini McMillan – Mililani QB

Liatama Amisone – Kapolei QB

Michael Perry – Kamehameha-Hawaii QB

Ofa Vehikite – Kaimuki RB

Tama Uiliata – Waipahu QB/WR

Titan Lacadan – Saint Louis WR

Vaaimalae Fonoti – Kahuku RB

Defensive Player of the Year:

Aiden Manutai – Kahuku DB

Aizik Mahuka – Aiea LB

Blesyng Alualu-Tuiolemotu – Campbell LB

Brock Fonoimoana – Kahuku DB

Eli Keoho – Kapa’a – LB

Giancarlo Rufo – Punahou LB

Iona Purcell – Saint Louis LB

Jabiel Lauvao – Mililani DL

Jordan Fetu – Mililani DB

Julian Savaiinaea – Saint Louis DL

Kamuela Ka’aihue – Roosevelt LB

Lamana Tapusoa – Kahuku LB

Leonard Ah You – Kahuku LB

Liona Lefau – Kahuku – LB

Logan Rouse – Aiea DL

Ofa Falekaono – Maui – LB

Robbie Correa – Waimea LB

Romeo Tagata – Waipahu LB

Trez Uemoto – Konawaena LB

Tristan Waiamau-Galindo – Kamehameha DL

Lineman of the Year:

Anelu Lafaele – Saint Louis DL

Caleb Rhinelander – Punahou OL

Ha’aheo Dela Cruz – ‘Iolani DL

Houston Kaahaaina-Torres – Saint Louis OL

Iosefa Tapeni – Kapolei OL/DL

Isaac Maugaleoo – Campbell OL

Josiah Timoteo – Waianae OL

Kana’i Aguilar – Kapa’a OL

Kekai Burnett – Punahou DL

Kimo Moniz-Kekumu – King Kekaulike OL

KJ Hallums – Punahou OL

Max Rouse – Aiea OL

Nakoa Ige – Konawaena OL

Poncho Laloulu – Farrington OL

Preston Taumua – Aiea OL

Roebeck Rupp – Kahuku OL

Stanley Raass – Kahuku OL

Vaea Ikakoula – Kahuku OL

Viliami Vakalahi – Maui DL

Zach Vigilia – Waimea OL

2-Way Player of the Year:

Aukai Emayo – Waimea

Blade Kaululaau – Pac-Five

Bobby Best – Pearl City

Donovan Reis – Kaiser

Elijah Kaupu-Alip – Honoka’a

Gavin Hunter – Mililani

Jacob Ah Mook Sang – Konawaena

Kaimana Carvalho – Kahuku

Kuola Watson – Lahainaluna

Maximum Moe Fonoimoana – Kahuku

Michael Hayslett – Radford

Nazaiah Caravallo – Kamehameha

Sylas Alaimalo – Damien

Tana Togafau-Tavui – Campbell

Timothy Arnold – Leilehua

Special Teams Player of the Year:

Allison Chang – Iolani K

Chris Rapozo – Kapa’a K

Colby Tanioka – Castle KR

David Kalili – Nanakuli KR

Elijah Dinkel – Kamehameha-Hawaii K/P

Geronimo Ulgaran – Aiea KR

Jordan Kapisi – Punahou PK

Kingsley Ah You – Kahuku KR

Madden Soliai – Kahuku – ATH

Marcus Rodriguez – Pearl City K/P

Raymond Roller – Mililani KR

Sevy Sconfenza – Maui – K

Torrance Roo-Satta-Ellis – Konawaena K/KR

Travis Ross – Punahou KR

Zedekiah Anahu-Ambrosio – Konawaena PR

Coach of the Year:

Aylett Wallwork Jr.- Maui

Brad Uemoto – Konawaena

Bryson Carvalho – Waipahu

Fred Lau – Honoka’a

Kili Watson – Nanakuli

Kylie Linoz – Waimea

Leonard Fuerte – Pahoa

Nate Kia – Punahou

Sterling Carvalho – Kahuku

Wendell Look – Iolani