Mahalo for voting in the 2023 Cover2 Awards.
We are pleased to announce that over 30,000 ballots were cast over a three-week period.
Winners will be announced on the Season 11 finale of Cover2 Hawaii High School Football Weekly on Thanksgiving Night, November 23 at 9 p.m. on KHON2.
COVER2 AWARDS HISTORY – PAST WINNERS
MARCUS MARIOTA AWARD – PLAYER OF THE YEAR
2022: LIONA LEFAU, LB, KAHUKU
2021: KAINOA CARVALHO, WR, KAHUKU
2019: TITUS MOKIAO-ATIMALALA, WR, CAMPBELL
2018: FAATUI TUITELE, DL, SAINT LOUIS
2017: CHEVAN CORDEIRO, QB, SAINT LOUIS
2016: TUA TAGOVAILOA, QB, SAINT LOUIS
2015: VAVAE MALEPEAI, RB, MILILANI
TOMMY KA’ULUKUKUI AWARD – OFFENSIVE PLAYER OF THE YEAR
2022: Liatama “Tama” Uiliata, QB/WR, Waipahu
2021: BRODY BANTOLINA, RB, ‘IOLANI
2019: JAYDEN DE LAURA, QB, SAINT LOUIS
2018: DILLON GABRIEL, QB, MILILANI
2017: KAHALE HUDDLESTON, RB, HILO
2016: TAULIA TAGOVAILOA, QB, KAPOLEI
2015: TUA TAGOVAILOA, QB, SAINT LOUIS
2014: MCKENZIE MILTON, QB, MILILANI
2013: LARRY TUILETA, QB, PUNAHOU; BOBBY LUM, RB, HAWAII PREP
MANTI TE’O AWARD – DEFENSIVE PLAYER OF THE YEAR
2022: Leonard Ah You (LB) & Brock Fonoimoana (S), Kahuku
2021: LIONA LEFAU, LB, KAHUKU
2019: NICK HERBIG, LB, SAINT LOUIS
2018: JORDAN BOTELHO, LB, SAINT LOUIS
2017: KANA’I MAUGA, DE, WAIANAE
2016: KEKAULA KANIHO, DB, KAHUKU
2015: ISAAC SLADE MATAUTIA, LB, SAINT LOUIS
2014: OFA FAHIUA, LB, HILO
2013: KELI’I PADELLO, DE, MILILANI; HERCULES MATA’AFA, LB, LAHAINALUNA
OLIN KREUTZ AWARD – LINEMAN OF THE YEAR
2022: Kekai Burnett, DL, Punahou
2021: KAEO AKANA, DL, ROOSEVELT
2019: TUIPULOTU LAI, DL, LAHAINALUNA
2018: SAMA PAAMA, OL/DL, KAIMUKI
2017: FAATUI TUITELE, DL, SAINT LOUIS
2016: MO UNUTOA, OL, KAPAA
2015: MICHAEL ELETISE, OL, KAISER
2014: FRED ULU-PERRY, OL, SAINT LOUIS
CHAD OWENS AWARD – SPECIAL TEAMS PLAYER OF THE YEAR
2022: Madden Soliai, Kahuku
2021: LASON NAPUUNOA, K, SAINT LOUIS
2019: VINCENT TERRELL, KR, PUNAHOU
2018: MIKA MAKEKAU, PK, ‘IOLANI
2017: SEKOPE LATU, P, KAHUKU
2016: STOKES NIHIPALI-BOTELHO, KR, KAHUKU
2015: KEALA SANTIAGO, KR, KAHUKU
2014: RANAN MAMMIYA, KR, FARRINGTON
HERMAN WEDEMEYER AWARD – TWO-WAY PLAYER OF THE YEAR
2022: Gavin Hunter, DB/WR, Mililani
2021: SOLOMONE MALAFU, RB/LB, KAPA’A
2019: KILOHANA HAASENRITTER, WR/DB, HILO
2018: SENITULI PUNIVAI, QB/LB, CASTLE
2017: POKII ADKINS-KUPUKAA, DB/WR, CAMPBELL
2016: CHRISTIAN MEJIA, DE/TE, KAILUA; KESI AH-HOY, DB/RB, KAHUKU
2015: LA’AKEA KAHO’OHANOHANO DAVIS, WR/DB, BALDWIN
2014: SALANOA-ALO WILY, RB/DT, KAHUKU
2013: FITOU FISIAHI, RB/LB, KAISER
COACH OF THE YEAR
2022: KYLIE LINOZ, WAIMEA
2021: WENDELL LOOK, ‘IOLANI
2019: DAVID TAUTOFI, KAIMUKI
2018: GARRET TIHADA, LAHAINALUNA
2017: CAL LEE, SAINT LOUIS
2016: VAVAE TATA, KAHUKU
2015: VAVAE TATA, KAHUKU
2014: KALE ANE, PUNAHOU
2013: ROD YORK, MILILANI