Mahalo for voting in the 2023 Cover2 Awards.

We are pleased to announce that over 30,000 ballots were cast over a three-week period.

Winners will be announced on the Season 11 finale of Cover2 Hawaii High School Football Weekly on Thanksgiving Night, November 23 at 9 p.m. on KHON2.

COVER2 AWARDS HISTORY – PAST WINNERS

MARCUS MARIOTA AWARD – PLAYER OF THE YEAR

2022: LIONA LEFAU, LB, KAHUKU

2021: KAINOA CARVALHO, WR, KAHUKU

2019: TITUS MOKIAO-ATIMALALA, WR, CAMPBELL

2018: FAATUI TUITELE, DL, SAINT LOUIS

2017: CHEVAN CORDEIRO, QB, SAINT LOUIS

2016: TUA TAGOVAILOA, QB, SAINT LOUIS

2015: VAVAE MALEPEAI, RB, MILILANI

TOMMY KA’ULUKUKUI AWARD – OFFENSIVE PLAYER OF THE YEAR

2022: Liatama “Tama” Uiliata, QB/WR, Waipahu

2021: BRODY BANTOLINA, RB, ‘IOLANI

2019: JAYDEN DE LAURA, QB, SAINT LOUIS

2018: DILLON GABRIEL, QB, MILILANI

2017: KAHALE HUDDLESTON, RB, HILO

2016: TAULIA TAGOVAILOA, QB, KAPOLEI

2015: TUA TAGOVAILOA, QB, SAINT LOUIS

2014: MCKENZIE MILTON, QB, MILILANI

2013: LARRY TUILETA, QB, PUNAHOU; BOBBY LUM, RB, HAWAII PREP

MANTI TE’O AWARD – DEFENSIVE PLAYER OF THE YEAR

2022: Leonard Ah You (LB) & Brock Fonoimoana (S), Kahuku

2021: LIONA LEFAU, LB, KAHUKU

2019: NICK HERBIG, LB, SAINT LOUIS

2018: JORDAN BOTELHO, LB, SAINT LOUIS

2017: KANA’I MAUGA, DE, WAIANAE

2016: KEKAULA KANIHO, DB, KAHUKU

2015: ISAAC SLADE MATAUTIA, LB, SAINT LOUIS

2014: OFA FAHIUA, LB, HILO

2013: KELI’I PADELLO, DE, MILILANI; HERCULES MATA’AFA, LB, LAHAINALUNA

OLIN KREUTZ AWARD – LINEMAN OF THE YEAR

2022: Kekai Burnett, DL, Punahou

2021: KAEO AKANA, DL, ROOSEVELT

2019: TUIPULOTU LAI, DL, LAHAINALUNA

2018: SAMA PAAMA, OL/DL, KAIMUKI

2017: FAATUI TUITELE, DL, SAINT LOUIS

2016: MO UNUTOA, OL, KAPAA

2015: MICHAEL ELETISE, OL, KAISER

2014: FRED ULU-PERRY, OL, SAINT LOUIS

CHAD OWENS AWARD – SPECIAL TEAMS PLAYER OF THE YEAR

2022: Madden Soliai, Kahuku

2021: LASON NAPUUNOA, K, SAINT LOUIS

2019: VINCENT TERRELL, KR, PUNAHOU

2018: MIKA MAKEKAU, PK, ‘IOLANI

2017: SEKOPE LATU, P, KAHUKU

2016: STOKES NIHIPALI-BOTELHO, KR, KAHUKU

2015: KEALA SANTIAGO, KR, KAHUKU

2014: RANAN MAMMIYA, KR, FARRINGTON

HERMAN WEDEMEYER AWARD – TWO-WAY PLAYER OF THE YEAR

2022: Gavin Hunter, DB/WR, Mililani

2021: SOLOMONE MALAFU, RB/LB, KAPA’A

2019: KILOHANA HAASENRITTER, WR/DB, HILO

2018: SENITULI PUNIVAI, QB/LB, CASTLE

2017: POKII ADKINS-KUPUKAA, DB/WR, CAMPBELL

2016: CHRISTIAN MEJIA, DE/TE, KAILUA; KESI AH-HOY, DB/RB, KAHUKU

2015: LA’AKEA KAHO’OHANOHANO DAVIS, WR/DB, BALDWIN

2014: SALANOA-ALO WILY, RB/DT, KAHUKU

2013: FITOU FISIAHI, RB/LB, KAISER

COACH OF THE YEAR

2022: KYLIE LINOZ, WAIMEA

2021: WENDELL LOOK, ‘IOLANI

2019: DAVID TAUTOFI, KAIMUKI

2018: GARRET TIHADA, LAHAINALUNA

2017: CAL LEE, SAINT LOUIS

2016: VAVAE TATA, KAHUKU

2015: VAVAE TATA, KAHUKU

2014: KALE ANE, PUNAHOU

2013: ROD YORK, MILILANI