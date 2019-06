Contact Us

Station Contact Information

Mailing Address

KHON2

88 Piikoi Street

Honolulu, Hawaii 96814

Phone Numbers

Main: (808) 591-2222

News Tipline: 808-591-4278

Press Releases

Email: news@khon2.com

Copy of Newscasts

Dateline Media, Inc.

1110 McCully St. Suite 203

Honolulu, HI 96826

808.949.7710 (office)

808.949.7715 (fax)

Website